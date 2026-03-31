L’analisi degli psicologi | Un gesto silenzioso e potente Sta chiedendo aiuto noi ci siamo

Un messaggio scritto a mano è stato lasciato su una panchina, rivelando i sentimenti di chi l’ha composto. La lettera esprime un bisogno di aiuto e un desiderio di comunicare uno stato d’animo difficile. Psicologi hanno analizzato il gesto come un modo silenzioso ma significativo di chiedere supporto, sottolineando l’importanza di prestare attenzione a segnali di questo tipo.

Una lettera scritta a mano e lasciata in una panchina a cui, chi l’ha scritta, ha confidato tutto il suo stato d’animo. Un disagio racchiuso in venti righe. Per capire cosa possa aver spinto una persona a lasciare un messaggio così, il Carlino ha intervistato Giuseppe Carmelo Lavenia, presidente dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, psicologo e psicoterapeuta. Presidente Lavenia cosa può rappresentare questa lettera? "Non è una lettera per morire ma è una lettera per essere visti". Cosa ha spinto chi l’ha scritta a lasciarla proprio in un parco? "In quelle righe non c’è tanto il desiderio di farla finita, quanto la fatica di continuare a stare al mondo sentendosi fuori posto, non importanti, quasi di troppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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