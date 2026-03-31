Il governo italiano ha rifiutato agli Stati Uniti l’autorizzazione a usare la base di Sigonella per il sostegno di un bombardiere diretto verso il Medio Oriente. La decisione è stata comunicata venerdì 27 marzo, evidenziando una distinzione tra l’alleanza internazionale e gli automatismi operativi che la possono accompagnare. La posizione italiana si inserisce in un contesto di rispetto delle proprie autonomie nelle scelte di politica estera.

Nella giornata di venerdì 27 marzo il governo italiano ha negato agli Stati Uniti l’autorizzazione a utilizzare la base di Sigonella per la sosta di un bombardiere diretto verso il Medio Oriente. Secondo quanto emerso, la richiesta sarebbe stata presentata quando la missione era già in corso e avrebbe riguardato un velivolo non inserito nelle ordinarie attività logistiche previste dagli accordi tra Roma e Washington. Dopo le verifiche, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha disposto il diniego. Palazzo Chigi ha quindi precisato che le richieste relative all’uso delle basi presenti sul territorio nazionale vengono esaminate caso per caso, nel rispetto delle procedure stabilite e degli impegni internazionali in vigore. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’alleanza è una cosa, l’automatismo operativo un’altra. Preziosa spiega il no a Sigonella

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