L' acqua di casa è davvero sicura? Arrivano i test gratuiti in farmacia | ecco come funzionano

Al via il "Progetto Farmacie" per testare i parametri del rubinetto: dai campioni gratuiti ai consigli contro il calcare. L'iniziativa parte da Porto Potenza Picena e punta a ridurre il consumo di plastica in tutta la regione. ANCONA – Sapete davvero cosa esce dal rubinetto della vostra cucina? Per rispondere a questa domanda e promuovere una cultura del consumo consapevole, sbarca nelle Marche il "Progetto Farmacie". L'iniziativa, promossa dalla DVR Corporate (azienda del territorio specializzata nel trattamento e nella depurazione), punta a trasformare le farmacie in veri e propri centri di consulenza tecnico-scientifica sulla qualità dell'acqua domestica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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