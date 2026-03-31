La Tosa Her+Eugene | ecco The Last Dream

Dopo due anni di silenzio, il producer di musica elettronica La Tosa ha pubblicato il brano “The Last Dream”. Si tratta di un pezzo strumentale di genere downtempo, distribuito in modo indipendente. Il brano rappresenta il primo passo di un nuovo percorso artistico per l’artista.

Il singolo nasce dall’incontro tra mondi sonori diversi macomplementari: accanto a La Tosa troviamo il contributo dellaviolinista H.E.R. e la collaborazione del produttore Eugene.Insieme danno vita a una traccia che fonde elettronicacontemporanea e scrittura strumentale in un equilibrio raffinatoed evocativo. BIO – LA TOSAGiovanni La Tosa è un produttore musicale e social media manager attivo dal 2012 con ilprogetto che porta il suo cognome, La Tosa. Nel corso degli anni ha sviluppato una ricercasonora che attraversa elettronica, scrittura strumentale e produzione contemporanea.All’interno della scena elettronica ha collaborato con diversi artisti di spicco, tra cui laviolinista H. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Tosa (H.e.r.+Eugene): ecco “The Last Dream”

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