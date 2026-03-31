La stagione delle fragranze dolci sta lasciando spazio a composizioni più acidule, che aggiungono complessità e profondità alle fragranze. Attualmente, i profumi con sentori di frutti rossi sono particolarmente diffusi e apprezzati. Dopo un periodo dominato da note zuccherine, le nuove tendenze si concentrano su aromi più freschi e vivaci, capaci di catturare l’attenzione con nuance più decise.

Profumi ai frutti rossi, sono loro i grandi protagonisti del momento. Dopo lo strapotere delle note gourmand tradizionali, con accordi incentrati su vaniglia, caramello e cioccolato, si sta assistendo a un cambio di passo, con bouquet che conservano il loro appeal goloso introducendo al contempo note più mature e complesse. Profumi ai frutti rossi: il neo gourmand che piace a tutti. Courtesy Press Office Resistono best seller come Bianco Latte di Giardini di Toscana e Vanilla Sky di Phlur (spoiler per i fan: il brand arriverà da Sephora dal 22 giugno), che continuano ad essere molto apprezzati, ma è tempo anche di nuove passioni, che puntano su note fruttate e soprattutto sulle bacche. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La stagione dei gourmand stucchevoli sembra essere finita: alle note più dolci oggi si affiancano tocchi aciduli, che rendono gli accordi più interessanti e profondi

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