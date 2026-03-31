La sposa in viaggio la scomparsa il killer felice | Così ho ucciso Pippa Bacca

Dopo il ritrovamento del corpo di un'artista italiana, i quotidiani turchi hanno dedicato titoli in italiano, ricordando la sua partecipazione al progetto “Spose in viaggio” insieme a un'altra artista. La donna era scomparsa durante il viaggio e il suo corpo è stato ritrovato in Turchia. Un uomo è stato arrestato e ha confessato di averla uccisa, riferendo di aver agito in modo volontario.