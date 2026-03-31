La sposa in viaggio la scomparsa il killer felice | Così ho ucciso Pippa Bacca
Dopo il ritrovamento del corpo di un'artista italiana, i quotidiani turchi hanno dedicato titoli in italiano, ricordando la sua partecipazione al progetto “Spose in viaggio” insieme a un'altra artista. La donna era scomparsa durante il viaggio e il suo corpo è stato ritrovato in Turchia. Un uomo è stato arrestato e ha confessato di averla uccisa, riferendo di aver agito in modo volontario.
“Perdonaci Pippa”. Titolavano così, in lingua italiana, i quotidiani turchi all’indomani del ritrovamento del corpo di Pippa Bacca, artista performativa che con la collega Silvia Moro aveva intrapreso il progetto “Spose in viaggio”. Ma lungo la strada, Pippa Bacca che voleva portare la pace nei Paesi dilaniati dalla guerra, ha incontrato il suo killer, che l’ha dapprima stuprata, poi uccisa e infine sepolta nuda, derubandola di tutto. Chi era Pippa Bacca. Classe 1974, Pippa Bacca non era il suo nome di battesimo, ma uno dei nomi d’arte che usava nelle sue performance. Il suo nome era infatti Giuseppina Pasqualino di Marineo e proveniva da una famiglia nobiliare: tra l’altro era nipote dell’artista Pietro Manzoni per parte di madre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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