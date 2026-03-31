La Spagna ha deciso di chiudere il proprio spazio aereo a tutti gli aerei militari che partecipano alla cosiddetta guerra contro l’Iran, oltre a vietare l’uso delle basi militari statunitensi sul suo territorio. La decisione riguarda sia i voli operativi che quelli di supporto, rendendo più restrittive le autorizzazioni per le operazioni militari straniere nel suo spazio aereo.

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© Cms.ilmanifesto.it - La Spagna dice No: chiuso lo spazio aereo agli Usa

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