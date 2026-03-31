La sfida | prevenire l’autismo in gravidanza la strategia di Giorlandino
Negli ultimi 25 anni si è registrato un incremento costante dei casi di autismo, un fenomeno che, secondo alcuni esperti, non può essere attribuito esclusivamente a fattori genetici, poiché la genetica non trasmette il disturbo in modo trasversale come un agente infettivo. La discussione si concentra ora sulla possibilità di adottare strategie preventive durante la gravidanza, con un focus su iniziative e proposte di professionisti del settore.
L’aumento costante dei casi di autismo “nell’ultimo quarto di secolo non può essere spiegato dalla genetica, che non trasmette il difetto trasversalmente come un virus”. A sostenerlo è Claudio Giorlandino, direttore scientifico Altamedica, che sottolinea “i nostri dati indicano che il danno si costruisce in utero durante lo sviluppo del sistema nervoso fetale”. Ecco perché in vista della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il gruppo di ricerca Altamedica – che da tempo concentra l’attenzione sull’autismo non sindromico – lancia un appello alla comunità scientifica: la lotta deve iniziare nel grembo materno. Al centro della... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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