La scuola e il bisogno di essere visti | quello che gli studenti non sempre dicono ma sentono Lettera

Negli ultimi tempi, alcuni episodi legati alla scuola hanno portato alla ribalta il disagio tra gli studenti. Molti di loro sentono il bisogno di essere osservati e ascoltati, anche se non sempre esprimono chiaramente ciò che provano. Un'occasione per riflettere su come i giovani vivano le proprie esperienze scolastiche e sui segnali che spesso rimangono nascosti.

Inviata da Lucia D’Amore - Negli ultimi tempi, alcuni episodi legati al mondo della scuola hanno riportato al centro del dibattito pubblico un tema tanto delicato quanto urgente: il disagio degli studenti. Spesso se ne parla nei momenti estremi, quando accade qualcosa di grave. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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