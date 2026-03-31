La scuola e il bisogno di essere visti | quello che gli studenti non sempre dicono ma sentono Lettera

Da orizzontescuola.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, alcuni episodi legati alla scuola hanno portato alla ribalta il disagio tra gli studenti. Molti di loro sentono il bisogno di essere osservati e ascoltati, anche se non sempre esprimono chiaramente ciò che provano. Un'occasione per riflettere su come i giovani vivano le proprie esperienze scolastiche e sui segnali che spesso rimangono nascosti.

Inviata da Lucia D’Amore - Negli ultimi tempi, alcuni episodi legati al mondo della scuola hanno riportato al centro del dibattito pubblico un tema tanto delicato quanto urgente: il disagio degli studenti. Spesso se ne parla nei momenti estremi, quando accade qualcosa di grave. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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