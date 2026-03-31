La Samb è viva in campo massimo impegno

La squadra ha pareggiato in trasferta contro il Pineto, mostrando un buon impegno in campo. Nonostante la prestazione positiva, i punti conquistati non sono sufficienti a migliorare la posizione in classifica, che si complica con questa partita. La squadra si mantiene viva e continua a lottare per ottenere risultati migliori.

Il pareggio di Pineto, se da un lato può essere archiviato come un’altra buona prestazione in trasferta della Samb, per quanto riguarda la classifica le cose si complicano. Il Perugia è a cinque lunghezze mentre Torres e Carpi a quattro. Resta invece invariato il vantaggio sul Bra che è sempre di tre punti. Insomma se il campionato fosse finito ieri, la Samb sarebbe stata condannata ai play out con la formazione piemontese. Ad Eusepi e compagni mancano solo tre partite al termine della regular season visto che alla terzultima giornata riposeranno causa cancellazione del Rimini. Ecco, quindi, che la percentuale che la formazione rossoblù sia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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