Nel dibattito europeo sulle priorità strategiche, tra sicurezza, competitività e questioni demografiche, la salute viene spesso considerata un elemento secondario o paradossale. Nonostante l'importanza riconosciuta, il suo ruolo nel definire politiche e strategie non sempre riceve l'attenzione che merita. La discussione riguarda quindi come integrare meglio la salute nel quadro delle priorità europee.

Nel dibattito europeo sulle priorità strategiche – sicurezza, competitività, demografia – la salute continua spesso a occupare una posizione paradossale. Un fattore di cui tutti riconoscono l’importanza, ma che nelle gerarchie di bilancio resta frequentemente collocata a valle di altre politiche pubbliche. È proprio questa impostazione che Hans Henri Kluge, direttore regionale dell’Oms Europa, mette in discussione nella sua recente op-ed “A healthy population is a strategic advantage” pubblicata oggi su Nature, proponendo un cambio di prospettiva che ha implicazioni politiche e strategiche più profonde di quanto possa apparire a prima vista. Il punto, in fondo, è proprio questo, la salute non è un fattore tra gli altri. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La salute come vantaggio strategico. La lezione di Kluge per l’Europa

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