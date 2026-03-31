Nella puntata di oggi, la sfida si è svolta con grande incertezza, con Chiara che ha cercato di mantenere il titolo di campionessa fino all'ultimo momento. La Ruota della Fortuna ha deciso il destino dei concorrenti, mentre Gaia ha mostrato le sue qualità e Samira ha rivelato aspetti nascosti. La gara si è conclusa senza una vittoria definitiva, lasciando tutto ancora aperto.

Una puntata che si è giocata sul filo del rasoio. Fino alla fine, Chiara ha provato a conservare il titolo di campionessa, ma la fortuna non è stata dalla sua parte. A sorprendere a La Ruota della Fortuna è stata la giovane Gaia della provincia di Como, accompagnata in studio dal padre. Tutto merito della sua bravura, che le ha permesso di giocare una partita fantastica, donando grandi emozioni al pubblico ma anche a Gerry Scotti e Samira Lui. E a proposito di quest’ultima, impossibile non menzionare il suo look “selvaggio” e le sue “qualità nascoste”. L’arrampicata di Gaia, nuova campionessa. Giovanissima, originaria di Mozzate e istruttrice di arrampicata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, la fantastica Gaia e le “qualità nascoste” di Samira

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