La riforma degli Istituti Tecnici è stata bloccata? Le nostre FAQ e alcuni chiarimenti

La riforma degli Istituti Tecnici, avviata durante il precedente governo e resa operativa dall’attuale Ministero, entrerà in vigore a partire dall’anno scolastico 202526, coinvolgendo le classi prime. La discussione sulla sua eventuale sospensione o blocco non ha avuto sviluppi recenti, e le date di avvio restano confermate. Le modifiche riguardano il percorso formativo e l’organizzazione delle classi.