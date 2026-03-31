La riforma degli Istituti Tecnici è stata bloccata? Le nostre FAQ e alcuni chiarimenti
La riforma degli Istituti Tecnici, avviata durante il precedente governo e resa operativa dall’attuale Ministero, entrerà in vigore a partire dall’anno scolastico 202526, coinvolgendo le classi prime. La discussione sulla sua eventuale sospensione o blocco non ha avuto sviluppi recenti, e le date di avvio restano confermate. Le modifiche riguardano il percorso formativo e l’organizzazione delle classi.
La Riforma degli Istituti Tecnici avviata durante il Ministero Bianchi e resa operativa dal Ministro Valditara prenderà il via dalle classi prime del 202526. Ecco alcune indicazioni con i quesiti arrivati a [email protected] L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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