Un allenatore ha dichiarato che per ottenere la salvezza è necessario che tutti i giocatori si impegnino in campo e sfruttino le capacità che la squadra ha mostrato finora. La squadra deve affrontare le prossime partite con sacrificio e determinazione per raggiungere l’obiettivo. Non sono state fornite altre indicazioni o dettagli sui piani futuri o sulle strategie adottate.

"Per conquistare la salvezza servono sacrificio in campo da parte di tutti e le qualità che la squadra ha sempre dimostrato di avere". È quanto dice Mattia Gagliardi, l’esterno della Maceratese che ha segnato il terzo gol dei biancorossi nel match contro il San Marino. "È necessario – chiarisce – quel mix di cattiveria e e qualità unendo quanto facevamo prima con le richieste del tecnico". Da un paio di settimane la squadra è stata affidata Maurizio Lauro che ha insistito molto sull’aspetto difensivo. Contro il San Marino i biancorossi hanno mantenuto la rete inviolata e sono tornati al successo in una partita dal valore doppio perché conseguito ai danni di un avversario che ha meno punti dei biancorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La ricetta di Gagliardi per salvarsi: "Maceratese, è la strada giusta"

Articoli correlati

Gagliardi sul match a L’Aquila: "La Maceratese punta su se stessa""L’Aquila è una squadra forte e ci attende una gara impegnativa, però la Maceratese ha dimostrato anche nelle ultime partite difficili di potersela...

Maceratese, la ricetta di Possanzini: "C’è da insistere con il bel gioco""Dobbiamo insistere, essere testardi perché con prove come quelle di sette giorni fa i risultati arriveranno".

Peppino Gagliardi - Sempre, Sempre (COVER)