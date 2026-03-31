La Regina studia un nuovo piano parcheggi | tre nuove aree e riqualificazione degli spazi

L’amministrazione di Cattolica sta valutando l’implementazione di tre nuove aree di parcheggio e interventi di riqualificazione degli spazi esistenti. Questi progetti mirano a migliorare l’accessibilità e il collegamento con il centro commerciale naturale della città. La proposta prevede l’individuazione di nuove zone di sosta per agevolare i flussi di veicoli e ottimizzare la gestione del traffico locale.

Il Comune valuta nuove aree di sosta tra stazione, ex Filippini e area Om, insieme alla riqualificazione dei parcheggi esistenti per migliorare accessibilità e collegamenti Parcheggi a Cattolica, al vaglio dell’amministrazione nuove aree di sosta e progetti di riqualificazione per potenziare l’accessibilità e il collegamento verso il centro commerciale naturale della città. “Cattolica può contare su un numero importante di parcheggi - spiega la sindaca Franca Foronchi -, ma siamo costantemente al lavoro per individuare nuove aree strategiche che tengano conto delle esigenze della nostra città e dei suoi operatori economici, alla luce anche dello studio sulla mobilità sostenibile del Putms e dei confronti con le associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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