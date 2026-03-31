Camilla Boniardi, nota come Camihawke, ha condiviso su Instagram una serie di foto che documentano il suo viaggio in Spagna con Tananai. La pubblicazione include immagini scattate durante i giorni trascorsi insieme, offrendo uno sguardo ai momenti vissuti durante il soggiorno. La prima foto che li ritrae insieme rappresenta il debutto pubblico di questa collaborazione fotografica.

Si parla di soft launch quando, via social, vengono pubblicate foto e dettagli che lasciano intendere la frequentazione con qualcuno, pur senza rivelarne l'identità o mostrarsi completamente. Nella sua storia con Tananai, cominciata lo scorso settembre, Camihawke ha fatto di questa tecnica la sua specialità, condividendo scatti in cui i due erano chiaramente insieme, ma senza mai rivelare troppo. Questa volta si è spinta un po' più in là: nel post in cui riassume i giorni appena trascorsi a Barcellona vediamo per la prima volta insieme Camihawke e Tananai. Lo scatto è leggermente sbiadito e sovraesposto, ma la coppia sembra trovarsi su una spiaggia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La prima foto insieme di Tananai e Camihawke, dal loro viaggio in Spagna

Articoli correlati

Tananai e Camihawke, la prima foto insieme conferma il loro amoreDopo indizi, domande scomode e conferme a metà, ora è ufficiale: Camihawke e Tananai stanno vivendo una bellissima storia d’amore.

Camihawke e Tananai, fuga romantica in Messico: le foto che confermano la storiaLe foto non mentono: nonostante Camihawke e Tananai stiano cercando di mantenere la privacy sulla loro storia, su Instagram hanno lasciato degli...

Aggiornamenti e contenuti dedicati su La prima foto insieme di Tananai e...

Temi più discussi: Tananai e Camihawke, la prima foto insieme conferma il loro amore; Elodie e la fuga in montagna con Franceska, tra cene di lusso e idromassaggio insieme; Elodie e Franceska Nuredini nude in piscina: la foto inaspettata che scatena i gossip; Elodie e Franceska non si nascondono più. Gli scatti inediti.

La prima foto insieme di Tananai e Camihawke, dal loro viaggio in SpagnaSul suo profilo Instagram, Camilla Boniardi ha pubblicato un carousel riassumendo i giorni passati a Barcellona, aprendo proprio con uno scatto che la ritrae insieme al cantante, abbracciati e felici ... vanityfair.it

È ufficiale, Tananai e Camihawke sono una coppia: la prima foto insiemeTananai e Camihawke escono allo scoperto: arriva la prima foto ufficiale insieme che conferma la relazione. Ecco tutti i dettagli e la reazione dei fan. rds.it

Il Tg dei ragazzi. Le grandi interviste. Con #Lillo, #Tananai e #Giacomoporetti intervistati in questi anni dai nostri #piccoligiornalisti. Le potete trovare a questo link o anche su #mediasetinfinity. https://www.facebook.com/share/v/18RFs1pxXq/ - facebook.com facebook