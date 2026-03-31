la prima bosnia italia

Demetrio Albertini ha visitato le strade di Sarajevo, città devastata dall’assedio di oltre mille giorni. Ha commentato di star vivendo in prima persona gli effetti di un episodio definito dalla sua stessa esperienza come “follia”. La visita si svolge in un momento in cui si riscoprono le tracce di una guerra che ha lasciato profonde cicatrici nella capitale.

«Qui sto toccando con mano cos’è stata la follia», dice uno sconvolto Demetrio Albertini dopo aver camminato per le strade di una Sarajevo divelta al suolo dagli oltre mille giorni di assedio che l’hanno resa il pallido ricordo di ciò che era. All’orizzonte c’è la prima partita casalinga della storia della Bosnia dopo il conflitto, l’obiettivo è cercare di guardare avanti, ma per le strade non si respira attesa, soltanto dolore. Gli azzurri vanno in visita agli ospedali, cercando di allietare soprattutto i bambini, ma i loro occhi rimangono turbati dalla desolazione generata dalla guerra. Sono i primi giorni di novembre del 1996, in città i passanti rimangono per qualche istante tramortiti dal suono delle sirene, non più quelle del conflitto, bensì delle auto della polizia che scortano il pullman della Nazionale di Arrigo Sacchi. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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