La pioggia non ferma lo ' spaccavetri' | raid in piazza Pavoncelli cristalli distrutti e fuga con la spesa

Nelle ultime settimane, un individuo ha compiuto diversi raid in piazza Pavoncelli, rompendo vetri di auto e fuggendo con la spesa lasciata all’interno dei veicoli. Nonostante la pioggia, questi atti continuano a verificarsi, causando danni e disagi ai residenti e agli automobilisti della zona. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi.

L'accaduto si aggiunge alla lunga lista di episodi - già denunciati su queste pagine - che conta decine di auto danneggiate, con lo stesso metodo, in via della Repubblica, via Rosati, via Da Zara e altre zone della città La pioggia non ferma lo ‘spaccavetri’ che da settimane sta creando notevoli disagi e danni economici agli automobilisti di Foggia. L'ultimo raid, in ordine di tempo, è stato registrato intorno alle 20.30 di ieri, lunedì 30 marzo, in piazza Pavoncelli, nei pressi del Centro Igiene. Foggiani nella morsa dello ‘spaccavetri’ impunito: chi è che rompe i vetri e fruga nelle auto? L'accaduto si aggiunge alla lunga lista di episodi - già denunciati su queste pagine - che conta decine di auto danneggiate, con lo stesso metodo, in via della Repubblica, via Rosati, via Da Zara e altre zone della città. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - La pioggia non ferma lo 'spaccavetri': raid in piazza Pavoncelli, cristalli distrutti e fuga con... la spesa Articoli correlati Pioggia di missili sulla base in Kuwait con i soldati italiani, alloggi distrutti: «Sono nei bunker, hanno perso tutto»L’onda d’urto del conflitto in Medio Oriente travolge anche la base militare di Ali Al Salem, in Kuwait, che è finita nel mirino della controffensiva... Carnevale di Viareggio: la pioggia non ferma il secondo corso, i carri sfilano in notturna con qualche polemicaVIAREGGIO (LUCCA) – La pioggia incessante ha accompagnato oggi, 7 febbraio 2026, il Carnevale di Viareggio, mettendo alla prova pubblico e...