Giovedì sera alle ore 21, presso la Sala della Narrazione del Museo italiano dell’Immaginario folklorico a Piazza al Serchio, si terrà uno spettacolo dal vivo intitolato

Una serata dal vivo per rivivere la tradizione pasquale con lo spettacolo "La Passione e la morte di Gesù", di e con Michele Neri, è in programma alla Sala della Narrazione del Museo italiano dell’Immaginario folklorico a Piazza al Serchio giovedì alle ore 21. È possibile assistere all’incontro sia in presenza che online, prenotandosi al link: https:bit.lygiovediaprile. "Partendo dal testo pubblicato nel 1892 – spiega la dottoressa Simona Nobili, componente del gruppo organizzativo del Museo – da Daniele Lucaetti, celebre autore di laude popolari, che in ventisette ottave ripercorre la vita di Cristo raccontandone la passione, la morte e la resurrezione, Michele Neri propone un evento originale che integra tradizione orale e testi scritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La "Passione di Gesù Cristo" giovedì al Museo

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