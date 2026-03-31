Un’altra sezione della passerella che attraversa il fiume lungo la ciclovia VenTo si è sgretolata, lasciando in piedi solo una campata. Si tratta del quinto cedimento di questo tratto, che collega i comuni di Maccastorna e Crotta d’Adda. La struttura si trova in uno stato di degrado crescente, con interventi di riparazione che non sono ancora stati effettuati.

Ancora un cedimento della passerella lungo la ciclovia VenTo, sul ponte tra Maccastorna e Crotta d’Adda: è il quinto. Ieri pomeriggio una delle ultime due campate ancora collegate al viadotto è precipitata nell’alveo del fiume Adda intorno alle 15.20. Un nuovo tonfo che riaccende malcontento e preoccupazione tra amministratori e cittadini. Da due mesi l’area risultava già transennata e interdetta al pubblico per ragioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cremona per le verifiche tecniche e si è recato il sindaco di Crotta d’Adda, Sebastiano Baroni. Il nuovo crollo si inserisce in una... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La passerella lungo il fiume. Crolla un altro pezzo. Rimane una sola campata

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