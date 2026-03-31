la partita infinita

La partita a San Siro si prolunga oltre i tempi previsti, con un'azione che sembra non avere fine. Si credeva che il 1° ottobre 2025 avrebbe segnato la conclusione con il fischio finale, ma la vicenda si è estesa ben oltre quella data. La situazione si trascina da diversi anni senza una risoluzione definitiva, mantenendo l’incertezza tra le parti coinvolte.

Quella di San Siro è una partita che non sembra finire mai. Tutti pensavamo che il 1° ottobre 2025 fosse arrivato il 90’ con il triplice fischio a mettere la parola fine a un’interminabile vicenda che si trascinava da anni. Quel giorno, davanti a un notaio, il Comune di Milano aveva venduto il vecchio stadio e le aree limitrofe a Milan e Inter. Partita finita? Macché, a distanza di mesi gli arbitri chiedono l’intervento al Var per far luce sull’operazione che ha portato nelle casse di palazzo Marino 197 milioni. La Procura contesta che il bando di vendita sia stato costruito su misura per Milan e Inter. Una partita “truccata” per facilitare i club, un’ipotesi di reato che ricorda molto da vicino le accuse che sottendono molte altre inchieste urbanistiche scoppiate in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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