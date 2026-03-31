La Nuova Zelanda ha deciso di offrire alle famiglie in difficoltà un sostegno finanziario in contanti per coprire i costi della benzina. Questa misura rappresenta una novità a livello internazionale, in quanto il paese sarà il primo a mettere a disposizione un aiuto diretto in contanti per questo scopo. La decisione mira a sostenere le famiglie che incontrano problemi nel pagamento del carburante.

La Nuova Zelanda sarà il primo Paese al mondo a dare in contanti un supporto finanziario alle famiglie che hanno difficoltà a pagare la benzina. Lo scopo dell’iniziativa è ridurre l’impatto negativo sull’economia locale, provocato dal conflitto scatenato da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Saranno circa 150mila le famiglie con figli a carico alle quali il governo concederà ogni settimana 50 dollari neozelandesi (circa 25 euro) per acquistare il carburante. Altre 14mila famiglie con reddito superiore riceveranno una somma inferiore. Il provvedimento scatterà il 1º aprile e durerà per un anno oppure fino a quando il prezzo della benzina scenderà per quattro settimane consecutive sotto i tre dollari neozelandesi al litro. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - La Nuova Zelanda paga in contanti le famiglie per fare benzina

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