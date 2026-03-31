La nuova ciclopedonale di Palestrina si presenta alla fiera a Padova

Da frosinonetoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Fiera del Cicloturismo a Padova, la città di Palestrina ha presentato ufficialmente la sua nuova pista ciclopedonale. L'evento ha rappresentato un'occasione per mostrare questa infrastruttura ai visitatori e agli operatori del settore, offrendo una visibilità diretta del progetto. La partecipazione si è svolta con la presenza di rappresentanti e materiale informativo sulla realizzazione della pista.

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