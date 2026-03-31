La nuova ciclopedonale di Palestrina si presenta alla fiera a Padova

Durante la Fiera del Cicloturismo a Padova, la città di Palestrina ha presentato ufficialmente la sua nuova pista ciclopedonale. L'evento ha rappresentato un'occasione per mostrare questa infrastruttura ai visitatori e agli operatori del settore, offrendo una visibilità diretta del progetto. La partecipazione si è svolta con la presenza di rappresentanti e materiale informativo sulla realizzazione della pista.

La partecipazione alla Fiera del Cicloturismo di Padova ha offerto una vetrina importante per la città di Palestrina. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Pista ciclopedonale al Lago di Canterno. Battisti: "Lavoro iniziato da Zingaretti" Lutto a Labico: addio a Lorenza Marcelli. Si è spenta a pochi giorni dalla grande festa per i suoi 100 anni Colleferro, l'ex Mattatoio rinasce e sarà un centro per l'autismo. Al via il bando per la gestione Ora legale 2026: da questa notte cambia l’ora. Ecco perché si spostano le lancette . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - La nuova ciclopedonale di Palestrina si presenta alla fiera a Padova Articoli correlati Palestrina. La partecipazione alla Fiera del Cicloturismo di Padova ha offerto una vetrina importante per la cittàCronache Cittadine PALESTRINA – L’assessore alla mobilità Manuel Magliocchetti ha partecipato alla Fiera, all’interno dello stand della Regione Lazio... Il Casentino alla Fiera del Cicloturismo di Padova porta l’unicità della prima ciclopedonale dell’ArnoArezzo, 21 marzo 2026 – Il Casentino alla Fiera del Cicloturismo di Padova porta l’unicità della prima ciclopedonale dell’Arno. Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Palestrina. La partecipazione alla Fiera del Cicloturismo di Padova ha offerto una vetrina importante per la città; Palestrina rilancia la mobilità sostenibile con la nuova ciclopedonale sulla ex ferrovia Roma-Fiuggi; Palestrina guarda al futuro: presentata a Padova la nuova ciclopedonale urbana; Palestrina a Padova alla Fiera del cicloturismo. Da Andora a Diano in bici sull’ex ferrovia, anteprima di Pasqua per la nuova ciclabile. Giampedrone: Sarà strategicaSi aggiungono altri 7 chilometri alla Ciclovia Tirrenica nel Ponente ligure: l’inaugurazione ufficiale, dopo le rifiniture, a maggio ... ilsecoloxix.it Palestrina, uomo investito da un’auto mentre distribuisce volantini: morto sul colpo facebook Incidente a Palestrina: investito mentre consegna volantini, morto un uomo ift.tt/OUyxlbT x.com