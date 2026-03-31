Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, il governo affronta una crisi interna con le dimissioni di alcuni ministri. La presidente del Consiglio ha deciso di continuare la propria attività politica, cercando di consolidare la sua posizione all’interno dell’esecutivo. Questa scelta si verifica in un momento di tensioni politiche e di tentativi di stabilizzazione dopo le recenti tensioni e gli eventi che hanno coinvolto il governo.

Giorgia Meloni tira dritto. Dopo la batosta del referendum sulla giustizia e il conseguente terremoto interno al suo governo con le dimissioni di Andrea Delmastro, Giusi Bartolozzi e Daniela Santanchè, la presidente del Consiglio prova a rilanciare la sua azione. E lo fa, stavolta, in Parlamento. Meloni ha dato disponibilità per riferire la prossima settimana sull’azione dell’esecutivo: venerdì 10 aprile terrà un’informativa alla Camera e non sarà previsto un voto dell’Aula. Una sfida, dunque, per dimostrare che l’intenzione è quella di andare avanti e che il referendum non ha affossato il suo governo. Ma una sfida che non prevede voti parlamentari, almeno allo stato attuale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La mossa di Meloni per evitare di tirare a campare: la strategia dopo la sconfitta al referendum

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