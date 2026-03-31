La mossa di Lovati | si toglie la toga e spera di indossare la fascia tricolore L’ex avvocato di Sempio candidato a Vigevano

Massimo Lovati, noto ex avvocato coinvolto nel caso Garlasco, ha deciso di abbandonare la professione legale. La sua candidatura a Vigevano prevede l’obiettivo di ottenere la fascia tricolore e diventare sindaco della città. La sua scelta di lasciare la toga coincide con la volontà di presentarsi come candidato alle elezioni amministrative.

Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio, indagato per il caso Garlasco, si toglie la toga e spera di indossare al suo posto la fascia tricolore. Il penalista si è candidato a sindaco del Comune di Vigevano, la sua città natale, con il partito Democrazia sovrana popolare di Marco Rizzo. Quella di Lovati, che sta per compiere 74 anni, è una scelta che arriva dopo mesi di forte esposizione mediatica e anche di polemiche, che l’ex legale spera forse di convertire in voti. La difesa di Sempio. Lovati è iscritto all’albo degli avvocati di Pavia dal 1982, e adesso ha scelto di lasciare la professione. Il suo ultimo incarico più rilevante è stato quello di difensore di Andrea Sempio, indagato nell’ambito delle indagini riaperte sull’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Open.online

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