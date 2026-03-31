In questa stagione, le passerelle sono piene di capi e accessori che richiamano il comfort domestico, come cuscini, coperte e pigiami. La moda propone pezzi che sembrano invitare a restare tra le mura di casa, con abiti che uniscono stile e praticità. La tendenza riguarda anche capi caldi e avvolgenti, pensati per chi preferisce mantenersi comodo senza rinunciare all’aspetto estetico.

Lasciare il letto, la mattina, è un’impresa. Se non siete mattinieri, la moda ha una buona notizia per voi: questa primavera potremo uscire di casa. senza uscire dal letto. Non si tratta solo di uscire in pigiama (che pure è un trend) ma di portare con sé lenzuola, piumini e cuscini come accessori: è il momento del bedcore, il trend che fa del sonno un’estetica e uno stile. Come è nato il bedcore, la rivincita del sonno. Abbiamo tutti bisogno di dormire di più. La mania del fare di più e fare subito ci ha stancato, così come il multitasking. Siamo una società esausta e la moda lo sa: le passerelle PrimaveraEstate 2026 si sono riempite di cuscini, duvet, vestaglie, completi pigiama e lenzuola da drappeggiare intorno al corpo, per vestirci come se ci fossimo appena svegliati. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La moda lo sa: siamo tutti stanchi. Sarà per questo che cuscini, coperte, piumini, pigiami e lenzuola hanno invaso le passerelle?

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