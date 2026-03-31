La Mezza Maratona di Genova festeggia il suo ventesimo anniversario, con il percorso che attraversa varie zone della città. A pochi giorni dall’organizzazione della Milano-Sanremo femminile, che ha portato alla chiusura al traffico della sopraelevata, anche per la corsa genovese è prevista la sospensione della circolazione di veicoli a motore domenica 19 aprile. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e si svolge su un tracciato che interessa diverse arterie cittadine.

A stretto giro dalla Milano-Sanremo femminile, che ha comportato la chiusura al traffico della sopraelevata, lo stop ai veicoli a motore sta per ripetersi in occasione della Mezza di Genova, in programma domenica 19 aprile. La principale corsa ligure festeggia il suo ventennale, due decenni nel corso dei quali sono passati per le strade del capoluogo alcuni dei migliori nomi del panorama podistico italiano e non solo. Per quanto concerne la mezza, il percorso è fino al settimo km all'interno della città, poi si sviluppa attraverso tutto il lungomare, da Boccadasse fino al lato mare della sopraelevata per poi dirigersi verso il traguardo, differenzia dal via. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - La Mezza Maratona compie 20 anni, il percorso

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