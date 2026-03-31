La mappa delle basi Usa in Italia | dove e quante sono

In Italia sono presenti diverse basi militari statunitensi, che rappresentano una componente significativa dell’architettura NATO in Europa. La distribuzione e il numero di queste installazioni sono oggetto di attenzione pubblica e media, considerando il ruolo che svolgono nel sistema di difesa e di alleanza tra gli Stati Uniti e i paesi europei. La mappa delle basi evidenzia le localizzazioni strategiche distribuite sul territorio nazionale.

La presenza militare statunitense in Italia rappresenta una delle architetture strategiche più rilevanti della NATO in Europa. Nata nel pieno della Guerra Fredda, questa rete di installazioni si è consolidata negli anni Cinquanta con una serie di accordi bilaterali tra Roma e Washington, pensati per rafforzare la difesa del fianco meridionale dell’Alleanza atlantica e garantire il controllo del Mediterraneo. A distanza di oltre settant’anni, l’Italia rimane uno dei principali hub militari degli Stati Uniti nel continente europeo. Secondo diverse stime, sul territorio italiano si trovano oltre cento installazioni collegate alle forze armate statunitensi o alla NATO, anche se la maggior parte non è costituita da basi operative autonome ma da strutture integrate con le forze armate italiane o destinate a funzioni logistiche e di comando. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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