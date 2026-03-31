Un diciassettenne di Pescara, domiciliato a Umbertide, è stato arrestato con l’accusa di terrorismo in relazione a un piano di strage in un liceo dell’Abruzzo. Le indagini hanno rilevato legami con movimenti suprematisti bianchi, estremisti di destra e neonazisti. L’indagine ha portato al suo fermo dopo aver raccolto elementi che indicano un progetto di attacco.

Il giovane è stato fermato dai carabinieri del Ros. Sette indagati in tutto. Gli inquietanti retroscena dell'operazione "Voleva sterminare i compagni di scuola": arrestato 17enne con legami neonazisti. Progettava strage ispirata a Columbine. Il giovane, originario di Pescara ma residente a Umbertide, è stato fermato dai carabinieri del Ros. Nel suo computer istruzioni per costruire armi 3D e l'esplosivo "madre di Satana". Sette altri minori indagati in quattro regioni. Arriva un nuovo maxi store ad Arezzo. E poi parcheggio e uffici: il dettaglio del progetto Sette anni in fabbrica ad Arezzo, oggi è la regina toscana dei contenuti per adulti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - La Madre di Satana, suprematismo bianco: il progetto della strage al liceo e i legami con Arezzo

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Contenuti utili per approfondire

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