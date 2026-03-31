La giornata di ieri ha visto il segretario federale della Lega riunirsi con consiglieri e assessori regionali al Pirellone, accompagnato dal governatore. La riunione si è svolta nel contesto delle attività del partito e ha coinvolto i rappresentanti regionali della formazione politica. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai temi trattati durante l'incontro.

Giornata di riunioni di partito per Matteo Salvini, quella di ieri. Prima il segretario federale della Lega ha incontrato i consiglieri e gli assessori regionali al Pirellone, insieme al governatore Attilio Fontana. Un incontro durato 40 minuti. Poi ha riunito i vertici del partito in via Bellerio per un confronto protrattosi per due ore e mezza. Due riunioni che seguono la sconfitta patita a livello nazionale dal fronte del Sì al referendum sulla separazione delle carriere. Due riunioni nelle quali è emersa la volontà di rilanciare l’azione e l’immagine del partito sia a livello nazionale sia a livello regionale stressando i temi cari alla tradizione leghista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Lega fa quadrato pure al Pirellone: "Avanti fino alla fine del mandato"

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