La sesta edizione di Monza Green Experience si svolgerà nel fine settimana pasquale, offrendo un evento culturale all’aperto dedicato al settore florovivaistico e artigianale. La manifestazione coinvolge i principali florovivaisti e artigiani italiani, che presenteranno le proprie creazioni e competenze in un contesto all’aperto. L’evento si svolge a Monza, coinvolgendo il pubblico in un appuntamento dedicato alla botanica e al design.

Tutto pronto per la sesta edizione di Monza Green Experience: nel weekend pasquale è in programma un evento culturale a cielo aperto, dove i protagonisti sono i migliori florovivaisti e artigiani d’Italia. Saranno tre giorni (da sabato a lunedì) dedicati al mondo del verde e dell’artigianato d’eccellenza tra piazza Roma, piazza San Pietro Martire e piazza Carrobiolo. Monza offrirà ai visitatori un’esperienza tra esposizioni, laboratori e attività. Il pubblico potrà immergersi in un percorso tra piante rare, fioriture stagionali e creazioni artigianali, incontrando direttamente i produttori. Accanto all’area espositiva, il programma prevede un calendario di workshop per adulti e bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La ’Green Experience’. Quando la botanica si sposa con il design

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