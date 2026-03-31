Dal 13 aprile al 7 maggio, al Cinema Astra di Como, si svolge una rassegna cinematografica intitolata

Tre film, tre diverse prospettive sulla giustizia. Il 13 e 23 aprile e il 7 maggio al Cinema Astra di Como, in viale Giulio Cesare, è in programma la rassegna cinematografica “Ne vale la pena? Percorsi di giustizia, comunità e inclusione“. Un progetto nato per raccontare tre storie che, attraverso il potere narrativo ed empatico del cinema, invitano a riflettere sulla giustizia e sul suo legame con psiche, diritti individuali e di comunità, stigma e inclusione. I tre film esplorano infatti diverse declinazioni della giustizia: quella retributiva, basata prevalentemente sulla logica della punizione; la giustizia di comunità, rivolta a promuovere una giustizia più sociale e inclusiva; e quella riparativa, improntata sul desiderio di trovare una forma riparatoria per le conseguenze del male commesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Giustizia rappresentata in tre film

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