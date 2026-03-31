La Giunta di Podenzano dopo due anni di mandato fa il punto con i cittadini

Da ilpiacenza.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi due anni dall’inizio del mandato, la Giunta comunale di Podenzano ha convocato un incontro pubblico con i cittadini. L’obiettivo è discutere delle attività svolte fino a ora e presentare le proposte per il futuro. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto diretto tra amministratori e residenti, in cui verranno condivisi i risultati raggiunti e le iniziative in programma.

Podenzano si prepara a un importante momento di confronto e partecipazione: l’Amministrazione comunale guidata da Riccardo Sparzagni ha infatti organizzato un incontro pubblico con la cittadinanza per fare il punto sul lavoro svolto e condividere prospettive future, a quasi due anni dall’inizio del mandato. L’appuntamento è fissato per mercoledì 8 aprile alle ore 21, presso l’Auditorium Comunale. Un’occasione aperta a tutti i cittadini per conoscere da vicino le attività realizzate, i progetti in corso e le sfide che attendono l'intero territorio nei prossimi mesi. L’iniziativa, dal titolo “Quasi due anni in Comune”, si propone come un momento di dialogo diretto tra amministratori e comunità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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