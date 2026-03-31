Negli ultimi mesi, la Germania ha registrato un aumento significativo di migranti provenienti da vari paesi, in risposta alla carenza di manodopera causata dall'invecchiamento della popolazione e dalla diminuzione dei lavoratori autoctoni. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di crisi demografica che coinvolge diversi paesi europei, portando a un incremento delle attività di immigrazione per soddisfare le richieste del mercato del lavoro.

La Germania ha un problema comune per molti paesi europei, che riguarda la sostituzione del personale anziano nelle aziende. A Berlino, ma anche altrove, manca la giovane manodopera e al settore imprenditoriale tocca correre ai ripari. Il punto è che il governo dovrebbe incentivare un programma per l’aumento demografico, ma il problema è che il Paese continua a importare lavoratori dall’India per sopperire alla mancanza di manodopera. E così, la società di reclutamento India Works ha colto la palla al balzo, iniziando a preparare un esodo di 775 giovani nel Paese già dal 2026. Un numero che col passare del tempo potrebbe aumentare vertiginosamente, visto che nel 2024 la Repubblica federale ha annunciato che avrebbe incrementato i visti di lavoro per il personale qualificato da 20. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Germania fa “l’indiana”: tra crisi demografica e mancanza di lavoratori, i migranti arrivano a migliaia

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