La fuga degli studenti | Fare lavoro di squadra
Tra il 201819 e il 202425, gli atenei pugliesi hanno visto un aumento di 5.554 studenti iscritti. Tuttavia, nello stesso periodo, si registra una perdita di sei studenti. La tendenza alla fuga degli studenti è stata oggetto di discussione tra le istituzioni universitarie, che hanno deciso di collaborare per affrontare meglio questa situazione.
In sei anni - dal 201819 al 202425 - gli atenei pugliesi hanno guadagnato 5.554 studenti, ma sono invece 6.642 i ragazzi che hanno scelto di iscriversi al Centro-Nord. Il rapporto dell'Anvur (Associazione nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) disegna una Puglia in espansione da un lato e in difficoltà sul fronte dell'emigrazione giovanile, in una regione che progressivamente si svuota, tra chi cerca fortuna altrove e la severa contrazione delle nascite. Che fare, quindi? I rettori delle università pugliesi chiedono di fare squadra, ma il problema dell'emorragia di giovani non è ascrivibile al solo contesto universitario. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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