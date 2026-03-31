La fuga degli studenti | Fare lavoro di squadra

Tra il 201819 e il 202425, gli atenei pugliesi hanno visto un aumento di 5.554 studenti iscritti. Tuttavia, nello stesso periodo, si registra una perdita di sei studenti. La tendenza alla fuga degli studenti è stata oggetto di discussione tra le istituzioni universitarie, che hanno deciso di collaborare per affrontare meglio questa situazione.