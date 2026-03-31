La Filarmonica di Abbiategrasso ha compiuto 180 anni di attività. La sua nascita risale a un periodo in cui la città e la regione erano sotto il dominio dell’Impero asburgico. La formazione si è costituita con l’obiettivo di superare la funzione militare e di promuovere un senso di autonomia nazionale, legato ai fermenti del Risorgimento.

Una realtà che affonda le sue radici negli anni in cui Abbiategrasso e tutta la regione erano sotto l’Impero asburgico e che trovava motivo della sua costituzione proprio nel bisogno di affrancarsi dalla pura funzione militare e nel desiderio di indipendenza nazionale. Nasce nel 1846, infatti, la storia della Banda Filarmonica, gruppo che proprio nell’anno in corso celebra i 180 anni dalla sua fondazione e che sabato scorso ha ricevuto il prestigioso riconoscimento del Leoncino d’Oro in occasione della cerimonia di consegna delle Civiche Benemerenze. L’apertura della cerimonia è stata affidata al presidente del Consiglio comunale, Francesco... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Filarmonica, 180 anni di storia: "Anelito di libertà nel Risorgimento"

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