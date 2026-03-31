La figlia di Schillaci | Non tirò il rigore contro l’Argentina perché aveva paura

Jessica Schillaci, figlia dell’ex calciatore noto per aver segnato il gol decisivo contro l’Argentina durante Italia 90, ha scritto un libro in cui condivide dettagli sulla vita del padre. Tra le rivelazioni, ha detto che il papà non tirò il rigore in quella partita perché aveva paura. La testimonianza si concentra sugli aspetti personali e emotivi del calciatore.

Jessica Schillaci, la figlia del Totò nazionale, l’eroe delle “notti magiche” di Italia 90, ha raccontato il lato intimo del papà in un libro molto toccante. Lei oggi vive a Verona. Il Times la incontra in un bar alla periferia di Verona proprio durante Italia-Irlanda del Nord. Al Times lei dice che “ogni quattro anni, la sua mente tornava alle notti magiche e a tutti i ricordi ad esse legati. Anche dopo tutto quel tempo, faceva fatica a credere che fosse stato tutto vero “. Schillaci è morto per un cancro al colon nel settembre 2024, all’età di 59 anni. Nel libro la figlia parla delle ripetute infedeltà, della sua assenza in momenti cruciali della sua infanzia e adolescenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La figlia di Schillaci: “Non tirò il rigore contro l’Argentina perché aveva paura” Articoli correlati Leggi anche: “Mia figlia ha paura di non avere successo. Le ho detto ‘tesoro, sei una figlia di papà, ce la farai’. Mi preoccupa perché è molto sensibile”: così Robbie Williams Leggi anche: Alessandra Martines, la lotta della figlia contro il tumore: “La paura era sempre presente”