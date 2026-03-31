Durante la crisi di Sigonella, il governo italiano si oppose alle richieste degli Stati Uniti, mentre l'allora leader politico nazionale rifiutò di supportare la proposta di Reagan. La base aerea di Sigonella, situata in Sicilia, ha svolto un ruolo centrale nelle operazioni militari nel Mediterraneo, rappresentando una delle installazioni più strategiche per la cooperazione tra Italia e Nato.

La base aerea siciliana di Sigonella è una sorta di "Portaerei del Mediterraneo", una delle installazioni più strategiche per la Nato e la cooperazione tra Italia e Usa nella regione. Nel 1985 fu al centro di uno scontro tra il governo Craxi e l’amministrazione Reagan per la crisi dell’Achille Lauro, passato alla storia come «la notte di Sigonella». L'aeroporto militare è attivo dal 1959 Attivo dal 1959, l’aeroporto militare è una base «mista», sotto il controllo italiano, ma usato dalla Marina e dall’aeronautica americana e ospita i droni MQ-9 Reaper e velivoli di sorveglianza EP-3. La Naval Air Station Sigonella (Nas), al confine con... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La crisi di Sigonella e il no di Craxi a Reagan. L'importanza della base siciliana durante i conflitti

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