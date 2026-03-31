La corsa al Colle è partita Il centrodestra è in gara?

Dopo il referendum, l’attenzione si concentra ora sui prossimi passaggi politici: il voto politico e l’elezione del Presidente della Repubblica. Il centrodestra si prepara a partecipare alle prossime consultazioni, mentre le forze politiche si muovono verso queste scadenze. La corsa verso il Quirinale e le future elezioni appare già avviata, con i partiti che definiscono le loro strategie e alleanze.

Fatto il giro di boa del referendum, due sono gli appuntamenti chiave ai quali guardano i partiti: il voto politico e l’elezione del Presidente della Repubblica. Chi vince il primo (nel 2027) ha buone possibilità di portare a casa anche il Quirinale (nel 2029). Non è una certezza, solo un miglior punto di partenza, perché non è solo una questione di seggi, servono alleanze, spesso trasversali, un po’ di intelligenza con il nemico, molta astuzia di Palazzo e pazienza da tessitore, va ricordato che per l’elezione del Capo dello Stato il Parlamento in seduta comune è allargato a 58 delegati regionali, che nei primi tre scrutini serve la maggioranza dei due terzi, che dal quarto scrutinio basta la maggioranza assoluta e, soprattutto, che il voto è segreto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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