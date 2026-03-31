La colazione perfetta esiste si fa su un marciapiede a Jaipur

A Jaipur, durante le prime ore del mattino di febbraio, la città si risveglia lentamente con un cielo dorato e un’atmosfera silenziosa. Tra i tetti dell’Old City, una leggera nebbia avvolge le strutture in arenaria rosa, mentre l’odore di gelsomino e sandalo bruciato si diffonde nell’aria. In questo scenario, una colazione si consuma su un marciapiede, tra i primi abitanti e commercianti che iniziano la giornata.

C’è un’ora, a Jaipur, in cui la capitale del Rajasthan è già dorata ma ancora silenziosa. Un filo di nebbia tra i tetti dell’Old City, l’arenaria rosa nelle prime luci di febbraio, l’aria di gelsomino e sandalo bruciato. L’invito a svegliarsi arriva dal Govind Dev Ji Temple, nel cuore del City Palace, quando la prima preghiera del giorno tira la città fuori dal sonno. Si chiama Mangla Aarti: la più antica delle sette cerimonie quotidiane dedicate a Krishna, ottavo avatar di Vishnu, il dio che nell’iconografia induista suona il flauto e incarna la gioia divina. I devoti scivolano scalzi nel cortile del tempio, il sipario si apre sulla statua adornata di ghirlande e calendula, e le mani cominciano a battere – un ritmo collettivo che entra nel corpo prima ancora che nella testa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La colazione perfetta esiste, si fa su un marciapiede a Jaipur Articoli correlati Tennis, esiste la partita perfetta? Sì, l'ha fatta Alcaraz e lo provano i numeriLo straordinario livello raggiunto da Carlos Alcaraz in questo inizio di 2026 è certificato anche dai numeri. Gli studenti insieme in mensa. La colazione? Si fa a scuolaCereali, frutta fresca e latticini, da questa settimana la colazione si fa a scuola. La colazione perfetta per avere più energia senza alzare la glicemia: ecco come bilanciarlaLa colazione è il pasto più importante della giornata, e soprattutto se fatta nel modo giusto può aiutare a mantenere stabile la glicemia, fornendo...