La Cgil batte Amazon | per i giudici di Torino i lavoratori notturni della logistica hanno diritto alla pausa di mezz’ora e al turno ridotto

La Corte d’Appello di Torino ha stabilito che i lavoratori notturni impiegati nelle attività logistiche hanno diritto a una pausa di almeno mezz’ora e a un turno ridotto. La sentenza ha respinto le argomentazioni di Amazon, confermando che i diritti dei lavoratori non sono negoziabili e possono essere cumulati. La decisione si basa su una controversia tra il colosso della logistica e i rappresentanti sindacali.

I diritti non sono negoziabili. Ma sono cumulabili. lo dice la sentenza emessa ieri da lla Corte d’Appello di Torino che ha dato torto al colosso della logistica Amazon e ragioni a lavoratori e sindacati. La Corte infatti ha confermato come illegittima la condotta del colosso statunitense in merito all’applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro (Trasporto Merci e Logistica) in tema di lavoro notturno. Per Amazon o la pausa o il turno notturno accorciato. Motivo del contendere, l’interpretazione dell’articolo 9 del contratto nazionale, che riguarda proprio l’impiego notturno. Fino a oggi, i lavoratori Amazon hanno lavorato su turni di otto ore, con 30 minuti di pausa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Cgil batte Amazon: per i giudici di Torino i lavoratori notturni della logistica hanno diritto alla pausa di mezz’ora e al turno ridotto Articoli correlati Turni notturni ad Amazon, sentenza a favore dei lavoratori: ipotesi risarcimenti, fino a 1 milione di arretratiLa Corte d’Appello di Torino ha confermato l'illegittimità della condotta di Amazon sul lavoro notturno. Lo stato di diritto per Meloni: la falsità della pericolosità “provata” dell’Imam di Torino per accusare i giudiciLo stato di diritto secondo Giorgia Meloni lo ha spiegato lei stessa durante la conferenza stampa di inizio anno in corso nell’Aula dei gruppi...