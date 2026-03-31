La cattiva stella di Sigonella | il piccolo No di Crosetto rievoca Craxi e serve anche a salvare i cocci del centrodestra

Guido Crosetto ha espresso un no sulla questione di Sigonella, richiamando un ricordo di Craxi. La dichiarazione è avvenuta in un momento di tensione politica tra i partiti del centrodestra e ha come obiettivo, secondo alcuni, anche quello di placare le divisioni interne. La posizione di Crosetto ha suscitato reazioni tra i sostenitori del governo e gli avversari politici.

La cattiva stella di Sigonella. Guido Crosetto avrà dovuto rassicurare Giorgia Meloni che la decisione di non far atterrare a Sigonella gli aerei di Trump – diversamente da ciò che sta facendo il “nemico” socialista spagnolo Pedro Sanchez – era di natura siquisitamente tecnica, e che non si poteva fare altro che rifiutare la richiesta degli Usa di utilizzo della base militare per velivoli impegnati nella cornice del conflitto con l’Iran. Mettiamo anche che questa decisione duri solo qualche ora, il tempo di risolvere il fraintendimento e spiegare agli americani di avvisare il governo italiano delle necessità militari logistiche prima di organizzare le traversate sul Mediterraneo dei bombardieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La cattiva stella di Sigonella: il “piccolo” No di Crosetto rievoca Craxi e serve (anche) a salvare i cocci del centrodestra Articoli correlati Craxi, Crosetto a commemorazione Hammamet. Il figlio Bobo: “Italia lo ricordi con busto a Sigonella”(Adnkronos) – E' in corso da ieri ad Hammamet la commemorazione di Bettino Craxi, morto nella località turistica tunisina il 19 gennaio del 2000. La crisi di Sigonella del 1985: lo scontro Craxi-Reagan. Il racconto di quella notteLa decisione dell'Italia di negare l'uso della base di Sigonella ai mezzi militari statunitensi impegnati nella guerra contro l'Iran fa tornare alla...