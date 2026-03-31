La Casa di Leo dal dolore alla speranza | Quel seme oggi cresce

Susanna e Michele Morghen hanno raccontato la storia del loro figlio Leo, scomparso in circostanze legate a un ospedale di Bergamo. Da quel dolore è nato un progetto volto a creare un centro di accoglienza e assistenza per le famiglie di bambini malati. La struttura, denominata La Casa di Leo, si propone di offrire supporto alle famiglie durante le cure dei figli.

L’INTERVISTA. Susanna e Michele Morghen raccontano il figlio Leo e il progetto nato dalla sua storia: un luogo di accoglienza e cura per le famiglie dei bambini malati a Bergamo. Un seme che continua a germogliare, trasformando il dolore in accoglienza e speranza. È questa l’eredità di Leo Morghen, bambino scomparso a causa di una malattia rara, che oggi vive nella «Casa di Leo», realtà fondata dai genitori Susanna e Michele a Bergamo. «Leo era un’anima saggia in un corpo piccolo – raccontano – è venuto, ha lasciato un semino nella terra e poi è tornato a casa. Oggi quel seme sta diventando qualcosa di importante». La struttura è diventata un porto sicuro per le famiglie con figli in cura all’ospedale Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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