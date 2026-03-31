La Bosnia ha accusato l’Italia di aver mandato un soldato a spiarli per davvero

La Bosnia ha accusato l’Italia di aver inviato un soldato per spiarla, affermando che avrebbe filmato gli allenamenti della nazionale bosniaca in vista dei playoff mondiali. La presunta operazione di sorveglianza viene definita come un atto di spionaggio reale, coinvolgendo un militare italiano nel monitoraggio delle attività sportive. La questione è stata resa pubblica attraverso dichiarazioni ufficiali del governo bosniaco.

Ci mancava lo spionaggio industriale, l’Italia che manda addirittura un soldato a filmare gli allenamenti della Bosnia prima del ferale playoff mondiale. “Una storia che sembra uscita direttamente da un film”, scrive Marca, verificata più volte prima di essere pubblicata da ‘SportSport’. “È assolutamente vera”, ha detto a Marca Endin Causevic, il giornalista che ha raccontato del soldato italiano dell’Eufor (la missione militare dell’Unione Europea in Bosnia ed Erzegovina) beccato a riprendere l’allenamento della nazionale bosniaca a Butmir, prima che la sicurezza dei ‘Draghi’ lo scortasse fuori dalla struttura. La, racconta Marca, Bosnia si stava allenando a Butmir, in attesa della trasferta a Zenica, 70 chilometri a nord di Sarajevo, per la partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Bosnia ha accusato l’Italia di aver mandato un soldato a spiarli, per davvero Articoli correlati Leggi anche: Bartolozzi si dimette dopo aver mandato Nordio allo sbaraglio e aver sconquassato il ministero Bosnia-Italia: tre motivi per essere davvero preoccupatiBosnia Erzegovina-Italia è l’ultimo snodo che decide sulla nostra partecipazione ai Mondiali che si disputeranno questa estate negli Stati Uniti, in... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Verso la finale dei play-off. Dimarco: Ho grande rispetto per la Bosnia, martedì dovremo essere forti mentalmente. Questo gruppo si merita il Mondiale; Bosnia, spia Italia all'allenamento: scoppia il caso, protesta ufficiale. Cosa è successo; Bosnia-Italia, soldato italiano accusato di spionaggio: la ricostruzione; Bosnia, soldato italiano all’allenamento: accusato di essere una spia, scoppia il caso. La Bosnia ha accusato l’Italia di aver mandato un soldato a spiarli, per davveroCi mancava lo spionaggio industriale, l’Italia che manda addirittura un soldato a filmare gli allenamenti della Bosnia prima del ferale playoff mondiale. Una storia che sembra uscita direttamente da ... ilnapolista.it L’Italia avrebbe negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella per un’operazione aerea diretta verso il Medio Oriente. facebook Visita in Italia di una delegazione della commissione @EPSocialAffairs con le eurodeputate: @liandersson - chair @ilecallennec @LiesbetSommen @letiziamoratti Estelle Ceulemans @ChiaraGemmaUE Focus sulle condizioni di lavoro di gruppi vulne x.com