A circa 100 chilometri a nord di Zenica, nella frazione di Stivor, una comunità di origini italiane si prepara a seguire la partita tra Bosnia e Italia per il mondiale. Stivor si trova all’interno del comune di Prnjavor, in Bosnia, e rappresenta un punto di riferimento per chi conserva un legame con l’Italia. La zona è nota per la presenza di una comunità italiana residente nella regione.

C’è un cuore italiano che batte nel cuore della Bosnia. Si chiama Stivor, una frazione di Prnjavor, un centinaio abbondante di chilometri a nord di Zenica dove stasera Bosnia ed Italia si giocheranno il mondiale. Sarà una partita straziante per l’enclave italiana, perfettamente inserita nella vita del Paese: per la storia è un pareggio già scritto nell’integrazione quotidiana, per la cronaca il risultato di stasera sarà comunque agrodolce. Come ci spiega Franjo Rover, che guida l’associazione culturale impegnata a tenere viva l’eredità italiana del ceppo partito dalla Valsugana oltre un secolo fa. Rover, ci racconta come è finito un paese italiano in Bosnia? "Noi siamo un enclave di trentini che vivono in Bosnia, i primi si stabilirono qui nel 1882. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Bosnia che tifa Italia. Stivor, enclave trentina con il cuore diviso a metà

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La Bosnia che tifa Italia. Stivor, enclave trentina con il cuore diviso a metàA nord di Zenica 150 famiglie parlano la nostra lingua e pregano con il tricolore Siamo partiti dalla Valsugana, qui ci sentiamo a casa tra quindici minoranze. sport.quotidiano.net

L'Italia è arrivata alla resa dei conti: se batte la Bosnia torna a giocare un Mondiale dopo 12 anni, altrimenti lo guarderà da casa come successo nelle precedenti due edizioni. O tutto o niente, di nuovo: non c'è una via di mezzo. Zenica ribolle, la Bosnia promett x.com

In Bosnia: "Spia Italia all'allenamento". Cosa è successo in realtà - facebook.com facebook