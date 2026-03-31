Kostic sul prato di San Siro con il suo agente | i primi scatti del nuovo acquisto del Milan

Andrej Kostic è stato fotografato mentre si trovava sul campo di San Siro insieme al suo agente. Le immagini mostrano il calciatore nel momento della prima visita allo stadio come nuovo membro del club. Non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi riguardo all'incontro o alle eventuali trattative in corso. Le foto sono state scattate durante una sessione privata.

Primi passi nel mondo rossonero per Andrej Kostic. L’attaccante montenegrino, dopo le visite mediche e la firma sul contratto avvenuta domenica 30 marzo, ha visitato San Siro insieme al suo agente, assaporando per la prima volta l’atmosfera della sua futura casa. Un momento speciale per il primo acquisto del Milan in vista della stagione 2026-2027. Kostic inizierà il proprio percorso con il gruppo di Milan Futuro, mentre fino al termine dell’attuale stagione resterà al Partizan, per poi trasferirsi definitivamente in estate. LEGGI ANCHE: Nazionale senza giocatori del Milan: un dato in controtendenza con la tradizione azzurra. L'analisi Dopo la tappa negli uffici di Casa Milan per il nero su bianco, il classe 2007 ha raggiunto lo stadio per una visita dal bordocampo, prima di ripartire alla volta di Belgrado. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Kostic sul prato di San Siro con il suo agente: i primi scatti del nuovo acquisto del Milan Articoli correlati Kostic Milan, ora è ufficiale: il comunicato del club rossonero con tutti i dettagli del nuovo acquistoLukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la... Leggi anche: Chi è Andrej Kostic, nuovo acquisto del Milan dal Partizan. Storia, caratteristiche e identikit del colpo rossonero