Il 31 marzo alle ore 20:45 si disputerà a Pristina la partita tra Kosovo e Turchia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 in Europa. Il Kosovo, dopo aver ottenuto una vittoria inaspettata in Slovacchia, si prepara a affrontare la squadra turca in una sfida decisiva per la qualificazione. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le nazionali coinvolte nel girone.

Siamo giunti al passo finale e soprattutto per il Kosovo la sfida contro la Turchia è già storica dopo aver vinto una gara rocambolesca in Slovacchia giovedì scorso. Per i dardanet è l’occasione della vita: per la prima volta una nazionale nata da poco meno di 2 decenni si gioca la fase finale di un mondiale, prima ancora dei cugini albanesi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Kosovo-Turchia (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Montella si gioca il Mondiale a Pristina

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