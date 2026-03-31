Domenica intensa per il motorsport italiano con le vittorie di Antonelli e Bezzecchi. È dal 1952 che l’Italia non occupa le prime posizioni nei Mondiali di Formula 1 e MotoGP. Tra i protagonisti, Kimi, Bez, Bulega e Pini hanno partecipato a una giornata che ha lasciato il segno, avvicinando l’Italia a un risultato storico nel campionato mondiale.

Antonelli e Bezzecchi su tutti. Ma anche Bulega e Pini. Peccato per Vietti, secondo in Moto2, ma la domenica italiana è stata magica. Lato MotoGP va registrata la presa di consapevolezza del Bez, sempre più protagonista anche in un GP che pareva fatto su misura per Marc Marquez. E invece. A proposito, la Ducati di questo avvio di stagione non sembra proprio riuscire a tenere il passo dell'Aprilia. Difficile poter immaginare una edizione più scoppiettante per questa Newsletter. Ieri è stata una delle giornate più esaltanti della storia del Motorsport italiano, probabilmente la più esaltante. Forse nessuno, o quasi, avrà memoria dell’ultima volta che abbiamo avuto due italiani in testa alla classifica della Formula 1 e della classe principale del Motomondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi e Bez, Bulega e Pini: la domenica bestiale del Motorsport italiano. E un en plein sfiorato

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