Kash Patel il video del balletto dopo il leak degli hacker | perché è un falso

Su social media è stato diffuso un video che ritrae il direttore dell’FBI mentre balla, pochi giorni dopo che hacker iraniani hanno violato il suo account Gmail. Tuttavia, gli esperti hanno identificato il filmato come un falso, sottolineando che si tratta di un montaggio o di un video manipolato. Non ci sono prove che il video rappresenti una scena reale o autentica.

Circola sui social un video che mostrerebbe il direttore dell’FBI Kash Patel intento a ballare dopo che un gruppo di hacker iraniani ha violato la sua Gmail. Sebbene il Dipartimento di Giustizia abbia confermato la reale intrusione informatica ai danni di Patel avvenuta a marzo 2026, la clip del balletto è un falso: il filmato non ritrae il capo del Bureau e circola online dal 2020. Per chi ha fretta. Il video non riguarda Kash Patel e non è stato diffuso a seguito della violazione del suo account Gmail.. Il filmato è online almeno dal 2020 e diffuso da utenti indiani.. Il video è diventato virale nel 2022.. Il video e la narrazione online. Il video viene accompagnato dalla seguente narrazione: «Hacker iraniani hanno diffuso un video che si presume ritragga il direttore dell’FBI Kash Patel. 🔗 Leggi su Open.online

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