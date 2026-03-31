Kamil Rychlicki | Torno in Italia mi manca tutto Ho scelto l’azzurro per inseguire il sogno olimpico

Kamil Rychlicki, atleta che ha recentemente conquistato lo scudetto con la squadra di Trentino e il titolo iridato con la nazionale italiana, ha annunciato il suo ritorno in Italia. Attualmente in Polonia con la squadra dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, ha dichiarato di sentire la mancanza del nostro paese e di aver scelto l’Italia per perseguire il suo sogno olimpico.

Con i piedi in Polonia, ma con il cuore sempre in Italia. Dopo aver vinto lo scudetto con Trentino ed il titolo iridato con la Nazionale azzurra, Kamil Rychlicki sta vivendo una nuova esperienza tra le fila dello ZAKSA K?dzierzyn-Ko?le. Un impatto subito positivo con la squadra polacca per il lussemburghese naturalizzato italiano, abile a chiudere la regular season come migliore realizzatore. Il giocatore, intercettato dai microfoni di Volley Night – trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport condotta da Simona Bastiani con la partecipazione di Paolo Cozzi e Laura Partenio – il giocatore ha svelato qualche retroscena sulla sua esperienza lontano dal nostro Paese, raccontando anche alcuni retroscena di una carriera di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kamil Rychlicki: “Torno in Italia, mi manca tutto. Ho scelto l’azzurro per inseguire il sogno olimpico” Articoli correlati Kamil Rychlicki miglior marcatore in Polonia! Grande stagione da bomber, ora i playoff. L’Italia lo aspettaKamil Rychlicki ha strabiliato durante la stagione regolare della Plusliga, il massimo campionato polacco di volley maschile: trasferitosi all’estero... «Ho lasciato il lavoro come dirigente in una multinazionale per inseguire il mio sogno. Ora gestisco l'asilo per cani più grande d'Italia e non potrei essere più felice»Il sogno di una vita, rimasto per anni nel cassetto, che ha trovato il coraggio di diventare realtà. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Pallavolo Polonia – Con una grande rimonta lo Zaksa di Giani e Rychlicki batte lo Zawiercie e regala speranza alla Lube; Kamil Rychlicki re di Polonia: miglior marcatore, ora i playoff e l'azzurro. Kamil Rychlicki: Torno in Italia, mi manca tutto. Ho scelto l’azzurro per inseguire il sogno olimpicoCon i piedi in Polonia, ma con il cuore sempre in Italia. Dopo aver vinto lo scudetto con Trentino ed il titolo iridato con la Nazionale azzurra, Kamil ... oasport.it